Россиянам дали советы по подготовке квартиры для аренды

Эксперт Самотойлов: домофон и надежный замок позволят выгоднее сдать квартиру

Квартира станет привлекательнее в глазах арендатора за счет меблировки и техники. Как подготовить жилье, чтобы выгодно его сдать, «Ленте.ру» рассказал менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов.

Жилплощадь стоит сдавать как минимум с плитой, холодильником и стиральной машиной — это избавит жильца от лишних расходов. Из мебели в квартире стоит оставить кровать, шкаф, стол, стулья и комфортабельный диван. Заметно повысит арендную ставку проведенный интернет и телевидение. Также при выборе жилья арендаторы обращают внимание, насколько надежный замок установлен во входной двери, есть ли домофон и охранная система.

Перед тем, как заселять жильцов, стоит озаботиться подготовкой документов, главным образом — договором аренды. В нем должны быть четко указаны условия и сроки съема, а также обязанности собственника и арендатора. К документу следует приложить акт приема-передачи — здесь стоит зафиксировать, в каком виде была квартира на момент сдачи, и какое имущество в ней оставалось. Вдобавок будущему квартиранту нужно предоставить бумаги, подтверждающие право собственности на жилье, и при необходимости согласие на сделку от второго собственника. Еще один документ, который сослужит арендодателю хорошую службу, — страховой полис на недвижимость. В случае аварии или порчи имущества эта мера позволит минимизировать хозяину убытки.

Перед тем, как выставлять объявление, необходимо удостовериться, что в нем указана справедливая цена аренды. Для этого стоит изучить лоты, экспонирующиеся в том же районе, схожие по состоянию и удобствам. При оценке стоимости необходимо учитывать близость к станциям метро, транспортным остановкам и учебным заведениям. За более точными данными следует обратиться к специалисту — риелтору или профессиональному оценщику недвижимости.

При выборе кандидата эксперт советует просить справку о доходах или подтверждении занятости. Не помешает получить отзывы и от предыдущих арендодателей. При заключении договора потребуется копия паспорта будущего жилья. Перед заселением нужно закрепить на бумаге, сколько человек будет жить в квартире и разрешены ли домашние животные. Также необходимо заранее договориться о размере залога. Обойтись без предварительной личной встречи с арендатором не получится — это избавит обе стороны от непонимания.

Частые визиты хозяина побудят жильцов держать жилье в порядке. Вдобавок это позволит своевременно устранят мелкие поломки оборудования и техники. После выселения очередных квартирантов можно заказать службу клининга и при необходимости провести косметический ремонт, считает Самотойлов.

Ранее россиянам назвали лучшее время для аренды жилья. Так, максимальную скидку можно выбить в июне-июле. Кроме того, ставки заметно снижаются в пору новогодних праздников, в середине января и феврале.