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20:37, 5 июня 2025Экономика

В российском городе в аварийном доме рухнул потолок

В Омске в аварийном доме обвалился потолок
Виктория Клабукова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Омске в обветшалом доме рухнул потолок. Местные жители рассказали об этом в сообществе «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в жилом доме в переулке Воровского в микрорайоне Порт-Артур. Собственники все еще ждали расселения, но квартира, в которой не выдержали перекрытия, была нежилой. Ввиду того, что здание было признано аварийным после 2017 года, оно не вошло в действующую региональную программу по переселению. Новое жилье омичи смогут получить не раньше 2031 года. В администрации округа на жалобы не реагируют, в мэрии собственникам рекомендовали обратиться в департамент жилищной политики для получения жилья в маневренном фонде.

Тем временем дом продолжает разрушаться — по признанию горожан, он может «придавить их в любую минуту». Соседи ждут, когда потолок обрушится в очередной квартире.

Ранее аналогичная ситуация случилась в Челябинске. Конструкции рухнули в квартире пенсионерки в ночь на 9 мая. В потолке зияет огромная дыра, ведь кровля так же сгнила. Дом имел аварийный статус.

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