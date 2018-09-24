Аналитики заявили о невозможности удорожания съемного жилья в Москве

Рост ставок аренды жилья в Москве может спровоцировать отток квартиросъемщиков из города, предупреждают аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость» в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 сентября.

«Как показало наше исследование, в настоящее время удельный вес арендной ставки в структуре расходов среднестатистического нанимателя вырос на 30 процентов по сравнению с ситуацией в 2008 году (с учетом существенного снижения покупательной способности рубля и появления дополнительных коммунальных платежей). Сегодняшний рынок не готов к удорожанию — оно способно спровоцировать новую волну оттока арендаторов из столицы», — отмечается в сообщении.

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По данным «ИНКОМ», пока спрос на съемную столичную недвижимость стабилен, а в сегменте самых низкобюджетных квартир на 20 процентов выше, чем их число в экспозиции. При этом среди нанимателей возросла популярность «двушек»: их можно снимать вскладчину, чтобы экономить на арендных платежах. «Так снимают 67 процентов двухкомнатных лотов», — подсчитали эксперты.

По их наблюдениям, в сегменте самого доступного жилья большинство объектов в настоящее время сдаются без скидок. «В редких случаях по итогам личных переговоров сторон возможно снижение арендной ставки или некоторые уступки квартирантам», — отмечают аналитики.

Среди тенденций рынка они также называют ценовую стабильность: средние ставки найма в течение двух лет сохраняются практически без изменений. И даже активный осенний сезон отмечен повышением спроса, но не ростом цен.

Согласно информации, опубликованной 14 сентября, самая дешевая съемная квартира в Москве сейчас оценивается собственниками в 20 тысяч рублей в месяц. Она расположена за МКАД, в Зеленоградском округе.

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