Крымскую недвижимость признали непривлекательной

Покупатели, приобретающие дома в Крыму, будут ждать их окупаемости полжизни, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Для исследования доходности и окупаемости коттеджей в населенных пунктах Крыма специалисты предположили, что дом сдается в аренду круглый год: четыре месяца по летним ставкам и восемь — по зимним. Исходя из этого был рассчитан годовой доход владельца объекта. Не были учтены затраты на ремонт, благоустройство участка, налоги, продвижение и рекламу дома.

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Выяснилось, что средняя доходность коттеджей в Крыму — чуть более 3 процентов, срок окупаемости — 31 год. Самыми доходными и быстро окупаемыми были признаны индивидуальные дома в Керчи, где владелец получает в среднем почти 5 процентов годовых и ждет отдачи «всего» 21 год. Неплохо также обстоят дела в Бахчисарае, Симферополе и Севастополе — 4 процента и 24 года, и в Феодосии — 3,7 процента и 27 лет.

Наименее доходными, согласно подсчетам аналитиков, являются дома в Алупке (2,7 процента годовых, срок окупаемости — 37 лет), а также в Ялте, Алуште, Гурзуфе и Гаспре, где доходность составит 2,8 процента, а окупаемость — 36 лет.

Специалисты портала проводили такое же исследование по квартирам в Крыму, и оказалось, что они окупаются лучше: в среднем за 21 год.

В сентябре был назван лучший российский город для заработка на жилье. Им оказался Санкт-Петербург, популярный у туристов и потому приносящий хороший доход владельцам квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду.

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