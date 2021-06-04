Морившая детей голодом россиянка вынудила их жевать окурки

В Новосибирской области у матери забрали семерых детей. Россиянка морила их голодом и вынуждала жевать окурки. Об этом на своей странице в Instagram написала общественный деятель Татьяна Осадчая.

«Дети живут просто в адских условиях, пока мамаша таскается с цыганами и "культурно" проводит время, дети находятся дома одни без еды, воды и прочих необходимостей», — рассказала Осадчая.

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Свои слова она подкрепила фотографиями, на которых видно, что дети живут в антисанитарных условиях — спят на прогнившем диване среди мусора и опасных вещей, среди которых — топор. Осадчая рассказала, что дети предоставлены сами себе, пока их мать гуляет с мужчиной. От голода детям приходится пить воду, которая скопилась на поверхности газовой плиты и есть окурки.

Как пишет «Комсомольская правда», у женщины семеро детей, в школу и детский сад они не ходят. У двоих из них проблемы со здоровьем. Дети от разных отцов — мать получает алименты и другие денежные пособия. По подсчетам издания, это около 70 тысяч рублей.

После появления поста в социальной сети органы опеки забрали детей у матери. Пятеро из них находятся в приютах, другие двое — на лечении и у родственников.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пояснила газете, что органы опеки знали об этой семье давно. Однако, по ее словам, пока неясно, будет ли мать лишена родительских прав.

Ранее сообщалось о россиянке, которая била и связывала полиэтиленовыми пакетами приемных детей из-за непослушания. В результате ее лишили опекунства.