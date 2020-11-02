Бабушка запертой в шкафу российской девочки прокомментировала ситуацию с внучкой

Бабушка российской девочки, которую собственная мать заперла в шкафу на полгода, прокомментировала изданию Е1 ситуацию с внучкой.

Как пишет издание, пожилая женщина до сих пор не может прийти в себя, находится в шоке и растерянности, однако она твердо настроена забрать внучку себе, хоть сейчас еще неизвестно, кто и куда заберет девочку после выписки из больницы. «Нас к ней не пускают. Удалось дозвониться до лечащего врача. Со мной разговаривали как с преступницей. "Что вы за мать! Как могли не знать?" Но не знали мы...», — рассказала бабушка.

Причины произошедшего она видит в том, что ее дочь была в депрессии, «жить не хотелось, как могла тянула, работала одна», хоть и знала, что всегда может рассчитывать на поддержку родителей.

«Да, конечно, она виновата! И я понимаю людей, кто осуждает, хотя больно все это слышать и читать про дочь», — сказала пожилая женщина. По ее словам, старший внук рассказал ей, что девочку якобы в шкафу не держали, ее мыли, кормили, но режим питания ребенка был нарушен. «Кормили не так, как надо, и не тем: молоко, каши, творог. Конечно, обычная еда не усваивалась», — пояснила пожилая женщина.

Бабушка оформила временную опеку на старших внуков на полгода, дети очень скучают по матери. «Слухи кругом, что дети старшие уже в детском доме. Ну какой детский дом?!», — возмутилась она.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заверил, что держит ситуацию с девочкой под личным контролем. Даже если из больницы ее выпишут в Дом ребенка, это не значит, что она больше не сможет попасть к родным. «Бабушке нужно обратиться в опеку и предоставить все нужные документы», — объяснил омбудсмен.

Ранее глава управления социальной политики №15 Свердловской области Марина Букреева сообщила, что отец девочки написал согласие на воспитание девочки бабушкой. 12 октября девочку выписали из реанимации и перевели в обычную палату.

37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми. В отношении матери девочки возбудили дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»).