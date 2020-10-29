Отец запертой в шкафу российской девочки отказался от нее

Отец российской девочки, которую собственная мать заперла в шкафу на полгода, отказался от нее. Об этом «Комсомольской правде» рассказала начальник управления социальной политики №15 Свердловской области Марина Букреева.

«Что касается предполагаемого отца, то он написал согласие на воспитание девочки бабушкой», — сказала она. Букреева уточнила, что сейчас мужчина покинул Свердловскую область и ищет работу в другом регионе.

Сейчас интересы девочки представляет областное министерство социальной политики, динамика ее состояния положительная, она набирает вес. Ее состоянием интересуются родители со стороны матери, однако если они захотят посетить ребенка, в палату их не пустят, поскольку кровная связь между ними пока не установлена, подчеркнула Букреева. Остальные дети матери девочки сейчас находятся у ее родителей.

12 октября девочку выписали из реанимации и перевели в обычную палату. При первой госпитализации ее вес составлял 3,1 килограмма. Врачи поставили диагноз «дистрофия третьей степени на фоне длительного голодания».

37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.

В отношении матери девочки возбудили дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). Женщину поместили в психиатрическую больницу.