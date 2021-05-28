Связанных пакетами приемных детей сняли на видео в гостинице в Сочи

В гостинице в Сочи обнаружили приемных детей, связанных пакетами, и сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео, сделанном отельными работниками, две девочки лежат на кровати. Одна из них объясняет, что она «сама себя ковыряет», поэтому ее руки связывает приемная мать — Надежда Марголина. Женщина оставила детей в номере одних, а сама ушла обедать.

По информации канала, москвичка вместе с супругом связывала руки и ноги десятилетним близнецам два раза, когда дети себя плохо вели и не слушались. Марголина сказала, что девочки из-за психических отклонений могли сами нанести себе увечья и часто расцарапывают себя до крови.

28 мая сообщалось, что Марголина удочерила десятилетних близнецов из приюта для детей с особенностями развития. Девочки плохо разговаривают. Третий ребенок — шестилетний мальчик — здоров, его москвичка усыновила младенцем. После заявления работников отеля в полицию, органы опеки забрали у женщины детей, когда та вернулась из Сочи в Москву.