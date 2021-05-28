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Россиянка била и связывала полиэтиленовыми пакетами приемных детей

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Фото: Telegram-канал Life Shot

Россиянка била и связывала полиэтиленовыми пакетами приемных детей из-за непослушания, в результате ее лишили опекунства. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Информация о том, что москвичка Надежда Марголина жестоко обращается с детьми, поступила из отеля в отделение полиции города Сочи. На курорт женщина приехала отдыхать с тремя приемными детьми. За время отдыха персонал отеля несколько раз вызывал полицию с жалобами на детские крики, подозревая мать в жестокости. Органы опеки забрали у женщины детей, когда та вернулась в Москву, их отправили в больницу.

Выяснилось, что женщина удочерила 10-летних близняшек из приюта для детей с особенностями развития. Девочки плохо разговаривают. Третий ребенок — 6-летный мальчик — здоров, его москвичка усыновила младенцем. Он рассказал о том, что когда сестры не слушаются, мать связывает их полиэтиленовыми пакетами.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве местная жительница избивала приемную дочь шлангом и кочергой за то, что та получала четверки, а не пятерки.

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