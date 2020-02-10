Россиянка избила приемного сына за неправильное написание буквы «Ж»

Жительница Москвы избила семилетнего приемного сына за неправильное написание буквы «Ж» — у мальчика плохо получалось прописывать ее в строку. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 24 января ребенка доставили в НИИ неотложной хирургии и травматологии. У него диагностировали множественные ушибы и кровоподтеки в области лица, шеи, плеча и спины. Мальчик сообщил врачам, что его избила кожаным ремнем приемная мать. По его словам, она била его и раньше.

Женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Мальчика поместили в медицинское учреждение как находящегося в социально опасном положении. Его судьбу решат социальные службы и органы опеки.

Ранее житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после издевательств и избиения на камеру пятилетнего пасынка, который не хотел ложиться спать. Против него возбудили дело по части 1 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Снявшая ролик с избиениями родственница утверждала, что он бьет не только пасынка, но и двух дочерей, заставляет их просить разрешения на любые действия, например, попить воды или сходить в туалет.

На допросе мужчина утверждал, что проявил жестокость к ребенку, поскольку волновался из-за того, что тот едва не сломал ногу. Он также заявил, что первый раз ударил мальчика, что осознает противоправный характер своих действий и признал вину. «Да, я виноват очень», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru