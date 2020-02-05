Появилось видео допроса избившего ребенка на камеру россиянина

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России показал видео допроса 38-летнего жителя Москвы, которого подозревают в избиении пятилетнего пасынка. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ведомства.

На допросе мужчина утверждал, что проявил жестокость к ребенку, так как волновался из-за того, что тот едва не сломал ногу. Он также заявил, что это был первый раз, когда он ударил мальчика.

Мужчина также заявил, что осознает противоправный характер своих действий и признал вину. «Да, я виноват очень», — сказал он.

На записи также показан опрос тети мальчика, которая сняла ролик с избиением. Женщина рассказала, что находилась в квартире сестры 10 дней и все это время наблюдала аналогичную картину. Она показала видео матери и сестрам, те обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Москвы стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») после того, как избил ребенка за отказ ложиться спать. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская отметила, что сейчас пострадавший мальчик находится с бабушкой.

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