У семьи в Крыму решили изъять 15 детей

В Крыму у семьи местных жителей из села Дубки решили изъять 15 приемных детей. 4 декабря уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Клюева обратилась к руководству администрации с просьбой отменить решение до получения результатов проверки правоохранительных органов и психологической экспертизы, передает РИА Новости.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, органы опеки ранее забрали из школы пятерых детей из семьи Тоцких, не уведомив об этом родителей. Сотрудники учебного заведения также не сообщили им о произошедшем. Перед этим начальник управления по делам несовершеннолетних Тарас Луценко обвинил семью в нецелевом использовании пенсии больных детей — в семье четыре ребенка со сложными диагнозами. По данным телеканала, Тоцкие судились с чиновником, но результаты разбирательства пока неизвестны.

Как пишет издание «Новый день», органы опеки ссылались на постановление главы Симферопольского района Диониса Алексанова. Согласно документу, семья ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, но точные нарушения в нем не приводятся.

После изъятия пятерых детей, еще пятерых поместили в больницу по разным показаниям, остальные остались в семье.

Тоцкая рассказала изданию «Крым 24», что у нее есть четверо своих детей, а первого приемного ребенка они с мужем взяли в 2009 году, затем в семье появились и другие дети. В течение 11 лет с одним ребенком отношения выстраивались с трудом, и в этом году девочка пожаловалась правоохранительным органам, что мать ежедневно избивает ее, и на семью завели административное дело.

«Суд признал девочку правой. Ребенок не первый год состоит на учете у психиатра. В выписках говорится, что девочка склонна ко лжи и оговорам», — утверждает женщина.

Чиновник Луценко в свою очередь заявлял, что управление по делам несовершеннолетних не могло не отреагировать на жалобу ребенка, и принятые меры — вынужденные и временные. Он объяснил, что органы опеки лишь отправили детей в госучреждения, но если будет подтверждено, что постановление принято надлежащим образом, семью «расформируют в полном объеме».

3 декабря уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова заявила, что изъятие детей было необоснованным, а наличие угрозы жизни и здоровью детей не подтвердилось — ее аппарат готовит обращение в Генпрокуратуру, передает ТАСС. Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю организовало проверку информации об изъятии.