Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться
Россия рассказала о новых переговорах с Японией по Курилам
Пожелание войны каждой семье от российского губернатора объяснили
Майора МВД заподозрили в создании нарколаборатории
Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию
Российский врач с ВИЧ покончил с собой из-за диагноза
Посадка пассажирского самолета боком во время мощного урагана попала на видео
Проблемным российским регионам дадут миллиарды рублей
Раскрыты подробности массовых фальсификаций списка расстрелянных на Евромайдане
На Бетельгейзе зафиксировали небывалые изменения
Новости партнеров

Дети не выдержали издевательств и сбежали от усыновивших их для работы россиян

Перейти в «Мою Ленту»

На Урале двое мальчиков сбежали от приемных родителей, которые взяли их из детского дома, чтобы те работали по хозяйству. Дети не выдержали издевательств: их били, выгоняли на холод в нижнем белье и угрожали оружием, сообщает Ura.ru.

По информации издания, дети попали в приемную семью в 2013 году — им тогда было по девять лет. Приемные родители заставляли их убирать за коровой, телятами и свиньями, кормить животных. «Родители привозили мешки с кормом. Мы заносили, водой тепленькой заливали... Давали по два-три ведра свиньям. Родители сказали, что взяли нас чисто для работы», — рассказал один из мальчиков.

Вскоре после усыновления дети стали подвергаться побоям и издевательствам. «Мне досталось, когда корову повел [с поля домой]. Отец сказал, ее надо по веревке вести за рога. Она не хотела, я снял веревку и погнал. Он увидел, схватил [меня]. Я сопротивлялся, но он тащил. Во дворе мульда [круглое корыто — прим. «Ленты.ру»] была, там [меня] топил», — рассказал один из подростков.

Кроме того, по словам детей, родители запрещали им приводить гостей и наказывали за непослушание побоями, направляли на них оружие и говорили, что «убьют и закопают». Один из подростков дважды писал отказ от приемной семьи, но его жалобы были безрезультатны. В качестве наказания родители выставляли его на улицу в нижнем белье. После одного из таких случаев подростки решили вернуться в детский дом.

Приемный отец детей отрицает обвинения. «Если бы что-то происходило, соседи бы увидели. В деревне все на виду», — уверен он. По словам мужчины, детям хотели привить любовь к труду и уважение к взрослым. Он убежден, что детей против него настроили.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, по факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, в администрации детского дома изданию подтвердили, что проверят факт жестокого обращения с детьми в приемной семье.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области Екатерина Юрова на протяжении двух лет издевалась над приемными детьми, пока сотрудники органов опеки не нашли их лежащими на полу в истощенном состоянии. Один из мальчиков рассказал, что мать засовывала ему в трусы крапиву, заставляла пить мочу и запирала в сарае без еды и воды. Юрова также возила подростка в багажнике, била его веревкой, скалкой и половником и держала под водой, пока тот не начинал захлебываться. После того как женщина чуть не утопила приемного сына, мальчик попал в больницу с приступом эпилепсии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Урале приемные дети сбежали из семьи, не выдержав пыток
Россиянка поселила трехлетнюю внучку в загоне с телятами и козлятами
Россиянка поила приемного сына мочой и засовывала ему в трусы крапиву
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«На рынок попадает препарат, который не изучен»

Побочные эффекты, бесполезность, брак: почему российские лекарства хуже иностранных?
12:20Сегодня

Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться

12:09Сегодня

Пожелание войны каждой семье от российского губернатора объяснили

11:54Сегодня

Российский врач с ВИЧ покончил с собой из-за диагноза

Россия00:0311 февраля

«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»

Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
11:41Сегодня

Названы причины вступления детей в «группы смерти»

02:26Сегодня

В России появятся приподнятые «зебры» и светофоры с датчиками движения

12:03Сегодня

Писатель из Германии через RT поблагодарил СССР за освобождение Европы

Россия13:2915 февраля
Евгений Ямбург

«Заложили мину, которая должна была взорваться»

Почему российские школьники нападают на учителей. И что с этим делать?
11:19Сегодня

Спящий россиянин отказался покидать постель во время пожара и попал на видео

11:09Сегодня

Стало известно о братьях прожившей всю жизнь в клинике российской девочки

10:29Сегодня

Россиян предупредили о морозах в марте

Россия
Российский врач с ВИЧ покончил с собой из-за диагноза
«На рынок попадает препарат, который не изучен»
Побочные эффекты, бесполезность, брак: почему российские лекарства хуже иностранных?
«Видно, как мало моих родственников в правительстве»
Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
Названы причины вступления детей в «группы смерти»
В России появятся приподнятые «зебры» и светофоры с датчиками движения
Все материалы
Мир
Лавров рассказал об условиях мира на Ближнем Востоке
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о зараженном Ухане
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В китайской провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»
Все материалы
Экономика
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
Кудрин решил устроить проверку после фильма Дудя о ВИЧ
Россиянам напомнили о возможности вернуть часть страховки при погашении кредита
«Газпром» дал совет властям США
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о наказании разгонявших московские митинги полицейских
Игра на выбывание
 
Российский таксист изнасиловал клиентку во время поездки
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников
Многодетный отец убил жену в ходе конфликта из-за развода
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
Все материалы
Наука и техника
На Бетельгейзе зафиксировали небывалые изменения
Назван способ воскресить Windows 7
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
«Морально устаревший» российский «Ихтиозавр» испытан
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Тренер сборной России по биатлону ответил нападавшим на Логинова иностранцам
Елена Романова«Эти трагедии ее просто убили»
История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
В Японии прошел этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два сезона
Английский клуб оштрафовали на 30 миллионов евро. Почему это произошло?
Умер уцелевший в авиакатастрофе и ставший героем вратарь «Манчестер Юнайтед»
Смолов прокомментировал гол «Реалу»
Жажда мести
Попытка «Челси» взять реванш у МЮ и испытания для грандов — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
В новом фильме Marvel покажут пару супергероев-геев с ребенком
«Это как рейв, но 300 лет назад»
Шаманизм, фастфуд и дэнсхолл: как звучит самый эксцентричный японский дуэт
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Терпи, пролетарий
Фильм о китайском заводе в Америке получил поддержку Обамы и «Оскар». Что с ним не так?
На татуировке Орландо Блума с именем сына обнаружили опечатку
Крутят как хотят
Кто выпускает самую странную музыку в России
Звезда «Реальных пацанов» отдала «огромную сумму денег» телефонным мошенникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Американский дизайнер выпустил обувь с надписями на русском языке
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Назван бренд самых надежных автомобилей
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
В моду вернулся еще один тренд из 90-х
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
Гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Голые любительницы отдыха на колесах снялись для благотворительного календаря
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Девятилетняя девочка спасла пролежавшего три минуты на дне бассейна ребенка
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Загадочное существо с острыми зубами и носом дельфина вынесло из глубин океана
Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным
Все материалы
Новый Kia Sorento раскрыли на официальных фотографиях
Kia Seltos: тест самого ожидаемого «паркетника» года
Знакомимся с будущим хитом российского рынка
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Кастом-байки и девушки мотосалона в Вероне
Первая европейская мотовыставка года помогает пережить двухколесное межсезонье
Toyota Supra стала мощнее и быстрее
Самый проходимый автодом
Видео: дом на колесах на базе Mercedes-Benz за 10 млн рублей — что внутри?
Концепт Prophecy расскажет о будущем дизайне электрокаров Hyundai
Все материалы
Дом
Дети чудом спаслись при обрушении потолка в российской многоэтажке
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Названы районы Санкт-Петербурга с самыми дешевыми съемными квартирами
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Россияне скупили квартиры на воображаемом этаже
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы