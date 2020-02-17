Дети не выдержали издевательств и сбежали от усыновивших их для работы россиян

На Урале двое мальчиков сбежали от приемных родителей, которые взяли их из детского дома, чтобы те работали по хозяйству. Дети не выдержали издевательств: их били, выгоняли на холод в нижнем белье и угрожали оружием, сообщает Ura.ru.

По информации издания, дети попали в приемную семью в 2013 году — им тогда было по девять лет. Приемные родители заставляли их убирать за коровой, телятами и свиньями, кормить животных. «Родители привозили мешки с кормом. Мы заносили, водой тепленькой заливали... Давали по два-три ведра свиньям. Родители сказали, что взяли нас чисто для работы», — рассказал один из мальчиков.

Вскоре после усыновления дети стали подвергаться побоям и издевательствам. «Мне досталось, когда корову повел [с поля домой]. Отец сказал, ее надо по веревке вести за рога. Она не хотела, я снял веревку и погнал. Он увидел, схватил [меня]. Я сопротивлялся, но он тащил. Во дворе мульда [круглое корыто — прим. «Ленты.ру»] была, там [меня] топил», — рассказал один из подростков.

Кроме того, по словам детей, родители запрещали им приводить гостей и наказывали за непослушание побоями, направляли на них оружие и говорили, что «убьют и закопают». Один из подростков дважды писал отказ от приемной семьи, но его жалобы были безрезультатны. В качестве наказания родители выставляли его на улицу в нижнем белье. После одного из таких случаев подростки решили вернуться в детский дом.

Приемный отец детей отрицает обвинения. «Если бы что-то происходило, соседи бы увидели. В деревне все на виду», — уверен он. По словам мужчины, детям хотели привить любовь к труду и уважение к взрослым. Он убежден, что детей против него настроили.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, по факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, в администрации детского дома изданию подтвердили, что проверят факт жестокого обращения с детьми в приемной семье.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области Екатерина Юрова на протяжении двух лет издевалась над приемными детьми, пока сотрудники органов опеки не нашли их лежащими на полу в истощенном состоянии. Один из мальчиков рассказал, что мать засовывала ему в трусы крапиву, заставляла пить мочу и запирала в сарае без еды и воды. Юрова также возила подростка в багажнике, била его веревкой, скалкой и половником и держала под водой, пока тот не начинал захлебываться. После того как женщина чуть не утопила приемного сына, мальчик попал в больницу с приступом эпилепсии.

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