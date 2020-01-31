Россиянка поила приемного сына мочой и засовывала ему в трусы крапиву

В Эртиле Воронежской области местная жительница Екатерина Юрова на протяжении двух лет издевалась над приемными детьми, пока сотрудники органов опеки не нашли их лежащими на полу в истощенном состоянии. Старшего мальчика женщина возила в багажнике своей машины в жаркие дни, поила мочой и засовывала в трусы крапиву. Об этом сообщается на сайте «Вести Воронеж».

Юрова с мужем взяла мальчиков 2004-го и 2005 годов рождения в свою семью в 2018-м. Оба ребенка следили за хозяйством и много работали в саду. В школу они не ходили, поскольку Юрова настояла на домашнем обучении.

Над старшим ребенком Юрова стала издеваться уже спустя полгода после усыновления. По словам мальчика, приемная мать хотела сделать ему больно, поэтому засовывала ему в трусы крапиву. Кроме того, женщина унижала сына, заставляя пить мочу, а также запирала по ночам в сарае без еды и воды.

Также следователи установили, что Юрова возила подростка в багажнике, била его веревкой, скалкой и половником и держала под водой, пока тот не начинал захлебываться. После того, как женщина чуть не утопила приемного сына, мальчик попал в больницу с приступом эпилепсии.

Вскоре после этого он стал регулярно сбегать из дома. Местные жители обратили внимание на внешний вид ребенка, на теле которого были следы побоев, и обратились в администрацию.

После этого сотрудники органов опеки провели внеплановую проверку и обнаружили истощенных детей. Началась проверка.

В ходе следствия Юрова не признавала вину и пыталась склонить одну из свидетельниц к даче показаний в ее пользу, шантажируя девушку. Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и принуждении свидетеля к даче ложных показаний, они направлены в суд. Детей поместили в интернат.

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