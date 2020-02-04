Россиянка поселила трехлетнюю внучку в загоне с телятами и козлятами

Жительница Уссурийского городского округа в Приморском крае поселила опекаемую ей трехлетнюю внучку в загоне с телятами и козлятами. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Девочку обнаружили во время совместного рейда полицейских и представителей опеки и попечительства. В помещении, где она жила, нашли разбросанные вещи, а также лекарства и корм для животных. Кроме того, со стен опала штукатурка, а с потолка нависали провода.

Бабушка пояснила, что из-за большой загруженности на работе ей было удобнее жить с внучкой на ферме, а не в своем доме, расположенном в селе. Представители соцслужб забрали ребенка и поместили ее в социально-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области Екатерина Юрова на протяжении двух лет издевалась над приемными детьми, пока сотрудники органов опеки не нашли их лежащими на полу в истощенном состоянии. Один из мальчиков рассказал, что мать засовывала ему в трусы крапиву, заставляла пить мочу и запирала в сарае без еды и воды. Юрова также возила подростка в багажнике, била его веревкой, скалкой и половником и держала под водой, пока тот не начинал захлебываться. После того как женщина чуть не утопила приемного сына, мальчик попал в больницу с приступом эпилепсии.

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