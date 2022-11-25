Появились подробности о жестоко избившей двухлетнею дочь назло мужу россиянке

Жительница Казани обиделась из-за ухода мужа из семьи и жестоко избила двухлетнею дочь

Жительница Казани обиделась из-за ухода мужа из семьи и жестоко избила двухлетнею дочь, снимая процесс на видео. Такие подробности приводятся на сайте «МВД-Медиа».

В отношении россиянки, издевавшейся над ребенком назло супругу, возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ) и об истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ).

Оперативники установили, что всего у 34-летней жительницы Казани трое детей. У среднего мальчика есть инвалидность. По словам детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

О происшествии в Казани стало известно 25 ноября. В сети распространился ролик, на котором женщина бьет кулаками двухлетнею дочь. Кроме того, она выставляет полураздетую девочку на балкон.

Ранее в Казани осудили на четыре года 31-летнюю мать, избившую годовалую дочь из мести супругу. Ребенка отдали под опеку бабушке.