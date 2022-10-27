Россиянка пыталась выбросить своего младенца с балкона из мести мужу

СКР возбудил дело против жительницы Кубани, чуть не выбросившей младенца с балкона

Следователи возбудили уголовное дело против 38-летней жительницы Туапсинского района Краснодарского края, которая чуть не выбросила своего младенца с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство двухмесячного ребенка. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, женщина с супругом и малолетними детьми проживает в квартире на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Горной в селе Агой. Мать взяла младенца и перевесила его через перила. Старшая дочь женщины пыталась успокоить ее, также крики младенца услышали соседи и вызвали полицию. Они сумели уговорить мать остановиться и забрали у нее ребенка. Соседи считают, что женщина пыталась таким образом отомстить мужу, с которым накануне скандалила, уточняет KP.RU.

Решается вопрос о госпитализации женщины в лечебное учреждение с учетом ее состояния. Следствие намерено проверить условия жизни и воспитания детей в семье, а также дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.