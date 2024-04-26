Связанного с ЧВК «Вагнер» британца обвинили в организации поджогов в Лондоне

CPS обвинила 20-летнего британца в организации поджогов в интересах России

Связанного с частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» британского гражданина Дилана Эрла обвинили в организации и финансировании поджогов в интересах России. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба (CPS).

«20-летний Дилан Эрл, предположительно, участвовал в действиях против предприятий, связанных с Украиной», — указали правоохранители, отмечая, что обвиняемый планировал поджог коммерческой недвижимости в марте 2024 года.

Кроме того, британская прокуратура заявила о 5 других фигурантах дела, обвиняемых «в поджоге при отягчающих обстоятельствах», а также в «получении материальной выгоды от иностранной разведки».

Ранее 42-летний боец ЧВК «Вагнер» Алексей Серов расчленил 47-летнюю женщину. Сотрудники уголовного розыска нашли чемодан с расчлененной россиянкой. Еще один чемодан Серов успел выбросить в окно, пока в жилье пытались зайти силовики.