Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 22 апреля 2024Силовые структуры

Боец ЧВК «Вагнер» расчленил сестру сожительницы

В Ленобласти боец ЧВК «Вагнер» задушил и расчленил сестру сожительницы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ленинградской области 42-летний боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Алексей Серов расчленил 47-летнюю женщину. Об этом сообщает 47.ru.

20 апреля в полицию обратилась 20-летняя дочь потерпевшей. Она рассказала, что ищет мать с 10 апреля. 21 апреля сотрудники уголовного розыска пришли в квартиру женщины в поселке Никольское на Комсомольской улице. Там они нашли чемодан с расчлененной россиянкой. Еще один чемодан Серов успел выбросить в окно, пока в жилище пытались зайти правоохранители

Выяснилось, что мужчина удушил женщину, а затем решил скрыть следы преступления. Мотивом стала ссора потерпевшей с сожительницей задержанного.

Отмечается, что Серов в 2018 году получил 12 лет колонии по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. В октября 2022 года он отправился на специальную военную операции и был помилован в июле 2023 года. Тогда он переехал к возлюбленной — сестре пострадавшей.

Ранее стало известно, что в Москве 51-летний боец ЧВК «Вагнер» расправился с 42-летней сожительницей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждет серьезное обострение на фронтах». В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

      На открытии памятника Елизавете II собрались полсотни корги

      В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие

      В Бельгии пообещали продвигать срочную закупку снарядов для Украины

      Мужчина на минуту вышел из гаража, вернулся и наткнулся на аллигатора

      Фильм по повести Булычева возглавил кинопрокат в России и СНГ

      После нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена»

      Губернатор Мурманской области провел первое после покушения совещание

      Боец ЧВК «Вагнер» расчленил сестру сожительницы

      В Европе захотели запретить поставки газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше