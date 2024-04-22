Боец ЧВК «Вагнер» расчленил сестру сожительницы

В Ленобласти боец ЧВК «Вагнер» задушил и расчленил сестру сожительницы

В Ленинградской области 42-летний боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Алексей Серов расчленил 47-летнюю женщину. Об этом сообщает 47.ru.

20 апреля в полицию обратилась 20-летняя дочь потерпевшей. Она рассказала, что ищет мать с 10 апреля. 21 апреля сотрудники уголовного розыска пришли в квартиру женщины в поселке Никольское на Комсомольской улице. Там они нашли чемодан с расчлененной россиянкой. Еще один чемодан Серов успел выбросить в окно, пока в жилище пытались зайти правоохранители

Выяснилось, что мужчина удушил женщину, а затем решил скрыть следы преступления. Мотивом стала ссора потерпевшей с сожительницей задержанного.

Отмечается, что Серов в 2018 году получил 12 лет колонии по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. В октября 2022 года он отправился на специальную военную операции и был помилован в июле 2023 года. Тогда он переехал к возлюбленной — сестре пострадавшей.

Ранее стало известно, что в Москве 51-летний боец ЧВК «Вагнер» расправился с 42-летней сожительницей.