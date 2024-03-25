Боец ЧВК «Вагнер» 15 раз ударил ножом сожительницу и отрезал ей ухо

В Москве боец ЧВК «Вагнер» убил сожительницу, отрезав ей ухо

В Москве 51-летний боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» расправился с 42-летней сожительницей. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, трагедия произошла утром 24 марта в квартире дома на улице Коненкова. Мужчина 15 раз ударил подругу ножом и отрезал ей ухо. После он позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Сотрудники приехали и нашли потерпевшую без признаков жизни.

Ранее фигурант уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Однако в октябре 2022 года он отправился в зону специальной военной операции и через полгода вернулся в Москву.

Ранее Мировой суд Курчатовского района Челябинска оштрафовал бойца ЧВК «Вагнер» на пять тысяч рублей за сломанную бывшей жене глазницу.