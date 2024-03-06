Суд оштрафовал бойца ЧВК «Вагнер» за сломанную бывшей жене глазницу

Суд в Челябинске оштрафовал бойца «Вагнера» на 5 тыс руб за сломанное лицо жены

Мировой суд Курчатовского района Челябинска оштрафовал бойца ЧВК «Вагнер» на пять тысяч рублей за сломанную бывшей жене глазницу. Об этом сообщает издание 74.RU.

Мужчина отделался судебным штрафом — суд прекратил в отношении него уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), несмотря на то, что пострадавшая настаивала на уголовном наказании, опасаясь за свою безопасность.

Она рассказала, что бывший муж избил ее 4 октября 2022 года — тогда она «летала по квартире как мячик». Тиран угрожал ей пистолетом, а потом ударил им, сколов ей зуб. После этого женщина потеряла сознание. В итоге она провела в больнице две недели. Врачи поставили титановые пластины, так как кости лица были раздроблены.

Ранее сообщалось, что в Кирове арестовали бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», надругавшегося над девушкой в автомобиле и поджегшего транспортное средство.