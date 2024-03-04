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12:55, 4 марта 2024Силовые структуры

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» арестовали за насилие над 22-летней девушкой

В Кирове арестовали экс-бойца ЧВК «Вагнер», надругавшегося над девушкой в авто
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кирове арестовали бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», надругавшегося над девушкой в автомобиле и поджегшего транспортное средство. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным издания Baza, ночью 24 февраля экс-боец завел 22-летнюю девушку в гаражи и посадил в чужую машину. Там он надругался над ней. Обвиняемый отвлекся, и потерпевшая смогла сбежать. Но он решил замести следы и сжег авто.

В 2012 году мужчину судили за изнасилование, а в 2019-м — за расправу. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК и отправился на специальную военную операцию (СВО). По окончании контракта россиянин освободился.

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      Екатерина Кашурникова
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