Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» арестовали за насилие над 22-летней девушкой

В Кирове арестовали экс-бойца ЧВК «Вагнер», надругавшегося над девушкой в авто

В Кирове арестовали бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», надругавшегося над девушкой в автомобиле и поджегшего транспортное средство. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным издания Baza, ночью 24 февраля экс-боец завел 22-летнюю девушку в гаражи и посадил в чужую машину. Там он надругался над ней. Обвиняемый отвлекся, и потерпевшая смогла сбежать. Но он решил замести следы и сжег авто.

В 2012 году мужчину судили за изнасилование, а в 2019-м — за расправу. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК и отправился на специальную военную операцию (СВО). По окончании контракта россиянин освободился.