43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет стройности

43-летняя актриса Наталья Бочкарева назвала диеты и спорт секретом стройности

Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла секрет поддержания стройности. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Известно, что год назад звезда сериала «Счастливы вместе» родила третьего ребенка и впоследствии скорректировала фигуру с помощью пластики. При этом 43-летняя знаменитость заявила, что в настоящее время ей помогают поддерживать себя в форме диеты. Так, она ограничивает себя в употреблении жирной и сладкой пищи и старается включать в рацион больше фруктов и овощей.

Кроме того, артистка назвала в качестве важного пункта спорт. «В роли последнего необязательно должны выступать занятия в фитнес-клубе — это могут быть и танцы, и велосипедные прогулки, и походы в лес. В общем, активный отдых — любой, который вам по душе. Чем больше мы двигаемся, тем лучше мы себя чувствуем и дольше живем», — пояснила собеседница издания.

Ранее в апреле Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров.