43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет стройности
Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла секрет поддержания стройности. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».
Известно, что год назад звезда сериала «Счастливы вместе» родила третьего ребенка и впоследствии скорректировала фигуру с помощью пластики. При этом 43-летняя знаменитость заявила, что в настоящее время ей помогают поддерживать себя в форме диеты. Так, она ограничивает себя в употреблении жирной и сладкой пищи и старается включать в рацион больше фруктов и овощей.
Кроме того, артистка назвала в качестве важного пункта спорт. «В роли последнего необязательно должны выступать занятия в фитнес-клубе — это могут быть и танцы, и велосипедные прогулки, и походы в лес. В общем, активный отдых — любой, который вам по душе. Чем больше мы двигаемся, тем лучше мы себя чувствуем и дольше живем», — пояснила собеседница издания.
Ранее в апреле Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров.