43-летняя звезда «Счастливы вместе» похвасталась фигурой после пластики

43-летняя актриса Наталья Бочкарева показала фигуру после пластики у Хайдарова

Российская актриса Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя звезда «Счастливы вместе» предстала в облегающем платье персикового оттенка, декорированном воланом вдоль всей длины. Платье оформлено глубоким декольте, которое частично открывает грудь звезды. Кроме того, она показала подтянутый живот после хирургического вмешательства.

Актриса решилась на коррекцию после родов еще в апреле прошлого года, однако тогда хирург посоветовал ей восстановиться.

В марте Бочкарева показала результат пластики на видео.

