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15:22, 2 апреля 2024Ценности

43-летняя звезда «Счастливы вместе» похвасталась фигурой после пластики

43-летняя актриса Наталья Бочкарева показала фигуру после пластики у Хайдарова

Кадр: @natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя звезда «Счастливы вместе» предстала в облегающем платье персикового оттенка, декорированном воланом вдоль всей длины. Платье оформлено глубоким декольте, которое частично открывает грудь звезды. Кроме того, она показала подтянутый живот после хирургического вмешательства.

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Актриса решилась на коррекцию после родов еще в апреле прошлого года, однако тогда хирург посоветовал ей восстановиться.

В марте Бочкарева показала результат пластики на видео.

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      Екатерина Ештокина
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