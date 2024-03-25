Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:25, 25 марта 2024Ценности

43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала результат пластики на видео

43-летняя актриса Наталья Бочкарева показала живот после пластики у Хайдарова

Кадр: @natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда «Счастливы вместе» опубликовала видео, в котором предстала вместе с доктором напротив зеркала в ярко-зеленом свитшоте и черных спортивных брюках. Артистка распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве украшений она выбрала наручные часы и золотые серьги.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

В размещенном ролике Бочкарева показала результат работы хирурга. Знаменитость приподняла свитер, демонстрируя подтянутый живот с кубиками пресса. «Не могла не похвастаться своим плоским животиком. Девочки, результат просто огонь», — высказалась она.

В декабре 2023 года актриса призналась, что решилась на такую коррекцию внешности после родов в апреле, однако хирург посоветовал ей восстановиться. При этом Хайдаров уточнил, что намерен продолжить работу с грудью знаменитости.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Пяти трендовым предметам гардероба предрекли выход из моды в 2024 году

      Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

      Кадыров показал кадры уничтожения укрытий ВСУ на запорожском направлении

      Российские артиллеристы применили «адские молотилки»

      На Украине оценили вероятные доходы от брони при мобилизации

      Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

      Храп оказался симптомом нескольких опасных заболеваний

      Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше