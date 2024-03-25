43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала результат пластики на видео

43-летняя актриса Наталья Бочкарева показала живот после пластики у Хайдарова

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность после пластической операции, которую проводил хирург Тимур Хайдаров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда «Счастливы вместе» опубликовала видео, в котором предстала вместе с доктором напротив зеркала в ярко-зеленом свитшоте и черных спортивных брюках. Артистка распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве украшений она выбрала наручные часы и золотые серьги.

В размещенном ролике Бочкарева показала результат работы хирурга. Знаменитость приподняла свитер, демонстрируя подтянутый живот с кубиками пресса. «Не могла не похвастаться своим плоским животиком. Девочки, результат просто огонь», — высказалась она.

В декабре 2023 года актриса призналась, что решилась на такую коррекцию внешности после родов в апреле, однако хирург посоветовал ей восстановиться. При этом Хайдаров уточнил, что намерен продолжить работу с грудью знаменитости.