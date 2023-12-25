43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о своей пластике

Российская актриса Наталья Бочкарева рассказала о своей пластике у хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующий комментарий появился в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

43-летняя звезда призналась, что сделала брахиопластику (разновидность пластической операции, которая позволяет устранить избыточное количество свисающей кожи и жировой ткани на руках — прим. «Ленты.ру») и подтяжку кожи рук. Кроме того, артистке удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

По словам Бочкаревой, на такую коррекцию внешности она решилась еще после родов в апреле текущего года, однако хирург посоветовал ей восстановиться. При этом Хайдаров уточнил, что намерен продолжить работу с грудью знаменитости.

Ранее в декабре Наталья Бочкарева показала внешность после пластики у Хайдарова. В ролике было видно, что у артистки зафиксированы бинты в области шеи.