Звезда сериала «Счастливы вместе» показала внешность после пластики у Хайдарова

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность через сутки после пластической операции у хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) доктора.

В опубликованном видео врач заснял 43-летнюю звезду сериала «Счастливы вместе» в белом вафельном халате. В ролике видно, что у артистки зафиксированы бинты в области шеи. При этом она перемещалась вдоль коридора клиники на перевязку вместе с хирургом.

«У нас первые сутки. Невероятно позитивный человек, уже бегает с трех часов ночи, просит еды. А то перед операцией нельзя же есть. У нас все супер, прекрасно, идем на поправку», — отметил Хайдаров.

В 2021 году звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет своего похудения на 60 килограммов. Актриса заявила, что перепробовала множество диет, однако в результате ей удалось сбросить вес только благодаря спорту и танцам.

