Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:44, 12 декабря 2023Ценности

Звезда сериала «Счастливы вместе» показала внешность после пластики у Хайдарова

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность через сутки после пластической операции у хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) доктора.

В опубликованном видео врач заснял 43-летнюю звезду сериала «Счастливы вместе» в белом вафельном халате. В ролике видно, что у артистки зафиксированы бинты в области шеи. При этом она перемещалась вдоль коридора клиники на перевязку вместе с хирургом.

«У нас первые сутки. Невероятно позитивный человек, уже бегает с трех часов ночи, просит еды. А то перед операцией нельзя же есть. У нас все супер, прекрасно, идем на поправку», — отметил Хайдаров.

В 2021 году звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет своего похудения на 60 килограммов. Актриса заявила, что перепробовала множество диет, однако в результате ей удалось сбросить вес только благодаря спорту и танцам.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

      Крупнейшую игровую выставку окончательно отменили

      В России задумались о введении уроков арабского языка в школах

      Защита немецких войск от дронов оказалась неожиданно дорогой

      Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

      Обнаружена новая симбиотическая звезда

      Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

      Популярный комик назвал ведущего КВН позорищем

      Назван неочевидный симптом невроза

      Канада расширила антироссийские санкции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости