У самолета с пассажирами на борту в полете отказал двигатель

У пассажирского самолета авиакомпании Southwest отказал левый двигатель в полете

У самолета американской авиакомпании Southwest Airlines отказал двигатель в полете. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент случился с летевшим из Денвера в Сан-Антонио Boeing 737–700 в четверг, 25 апреля. Отмечается, что во время снижения экипаж доложил о проблеме с левым двигателем.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром. В результате лайнер с пассажирами на борту благополучно приземлился в авиагавани Далласа, никто не пострадал.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Азимут» с пассажирами на борту засорился двигатель во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Уфы в Омск Sukhoi Superjet 100 22 апреля. Засор топливного фильтра первого двигателя экипаж обнаружил после посадки лайнера.