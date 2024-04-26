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19:07, 26 апреля 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту в полете отказал двигатель

У пассажирского самолета авиакомпании Southwest отказал левый двигатель в полете

Фото: Mike Blake / Reuters

У самолета американской авиакомпании Southwest Airlines отказал двигатель в полете. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент случился с летевшим из Денвера в Сан-Антонио Boeing 737–700 в четверг, 25 апреля. Отмечается, что во время снижения экипаж доложил о проблеме с левым двигателем.

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По данным источника, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром. В результате лайнер с пассажирами на борту благополучно приземлился в авиагавани Далласа, никто не пострадал.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Азимут» с пассажирами на борту засорился двигатель во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Уфы в Омск Sukhoi Superjet 100 22 апреля. Засор топливного фильтра первого двигателя экипаж обнаружил после посадки лайнера.

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      Фариза Бацазова
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