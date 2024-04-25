В самолете с россиянами на борту засорился двигатель во время полета

В летевшем из Уфы в Омск самолете засорился двигатель во время полета

В самолете российской авиакомпании «Азимут» с пассажирами на борту засорился двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Уфы в Омск Sukhoi Superjet 100 22 апреля. Засор топливного фильтра первого двигателя экипаж обнаружил после посадки лайнера.

Несмотря на это, приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Воздушное судно не повреждено, однако временно отстранено от полетов для устранения технических неисправностей.

Ранее пилота казахстанской авиакомпании Air Astana под мефедроном задержали в международном аэропорту Алма-Аты. В таком состоянии 31-летний Казыбек Ануарбеков летел к школьникам рассказывать о работе в гражданской авиации.