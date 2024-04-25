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15:00, 25 апреля 2024Путешествия

Летевшего под мефедроном к школьникам пилота задержали в аэропорту

Mash: пилота Air Astana под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пилота казахстанской авиакомпании Air Astana под мефедроном задержали в международном аэропорту Алма-Аты. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В таком состоянии 31-летний Казыбек Ануарбеков летел к школьникам рассказывать о работе в гражданской авиации. Он находился на борту лайнера в качестве пассажира.

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«На досмотре его остановили — мужчина вел себя неадекватно, — говорится в сообщении. — При обыске ничего не нашли, отвезли на медэкспертизу — оказалось, пилот под наркотой».

Отмечается, что пилот отстранен от работы, ему грозит штраф до 590 тысяч тенге (около 120 тысяч рублей), либо исправительные работы, либо арест до 40 суток.

Ранее британский студент попытался пронести замаскированный под молоко кокаин в самолет до Лондона и попался. Инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кали. 25-летний Фахад Уддин Ахмед был задержан при попытке сесть в самолет.

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      Фариза Бацазова
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