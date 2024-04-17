Студент попытался пронести в самолет замаскированный под молоко кокаин и попался

Daily Mail: британец замаскировал кокаин под молоко и попался в аэропорту

Британский студент попытался пронести замаскированный под молоко кокаин в самолет до Лондона и попался. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кали. 25-летний Фахад Уддин Ахмед был задержан при попытке сесть в самолет. Офицеры вскрыли пакеты с сухим молоком, которые молодой человек нес в руках, и провели тесты. Выяснилось, что это наркотик. Арестованному грозит от трех до десяти лет тюремного заключения.

Ранее полиция Таиланда поймала россиянина на торговле наркотиками на Пхукете. 39-летнего мужчину задержали в районе Вичит и доставили в участок.

