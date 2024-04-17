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18:42, 17 апреля 2024Путешествия

Студент попытался пронести в самолет замаскированный под молоко кокаин и попался

Daily Mail: британец замаскировал кокаин под молоко и попался в аэропорту

Фото: @elambito

Британский студент попытался пронести замаскированный под молоко кокаин в самолет до Лондона и попался. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту колумбийского города Кали. 25-летний Фахад Уддин Ахмед был задержан при попытке сесть в самолет. Офицеры вскрыли пакеты с сухим молоком, которые молодой человек нес в руках, и провели тесты. Выяснилось, что это наркотик. Арестованному грозит от трех до десяти лет тюремного заключения.

Ранее полиция Таиланда поймала россиянина на торговле наркотиками на Пхукете. 39-летнего мужчину задержали в районе Вичит и доставили в участок.

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      Марк Успенский
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