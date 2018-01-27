Эрдоган собрался дойти до Идлиба

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна, контолируемого курдами. Об этом он заявил на конгрессе сторонников своей партии в провинции Коджаели, передает телеканал NTV Turk.

«Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба», — сказал Эрдоган.

Как передает Reuters, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от США покинуть восток провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю свою южную границу с Сирией.

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Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

20 января стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур в провинции Идлиб. Бои за этот объект велись с боевиками из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на основе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры».

24 января группировка официально подтвердила, что потеряла авиабазу, поскольку часть боевиков покинула этот район и отправилась в Африн для помощи туркам в операции против курдов. Кроме того, джихадисты обвинили боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в том, что те якобы помогали сирийским военным.

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