Россия возложила на Израиль вину за удар по сирийской авиабазе

Удар по сирийской авиабазе Тифор (также известна как аэродром Тияс или Т-4) в провинции Хомс нанесли два истребителя F-15, принадлежащих ВВС Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, передает РИА Новости.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», — указывается в сообщении. Сирийские системы противовоздушной обороны смогли уничтожить пять ракет, еще три достигли западной части базы. В ведомстве добавили, что пострадавших среди российских советников нет.

Официальной реакции со стороны Израиля пока нет.

Как пишет Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр по мониторингу прав человека, в результате удара погибли 14 человек. По его данным, среди жертв — иранские советники.

Об атаке на авиабазу стало известно ранее в понедельник. Первоначально не исключалось, что удар был нанесен США. Также сообщалось, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через район Кисерван в Ливане. Точных данных о жертвах или пострадавших не сообщалось, было лишь известно, что в результате нападения есть погибшие и раненые.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!