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Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

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Системы сирийской ПВО сбили ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом со ссылкой на свой источник сообщают РИА Новости.

«ПВО Сирии уничтожила несколько ракет, которыми была атакована авиабаза Тийфор. Ракеты упали в окрестностях аэродрома», — сказал собеседник агентства.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило о ракетной атаке по авиабазе на востоке провинции Хомс, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Всего, по данным агентства, было сбито восемь ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые, их точноечисло не сообщается.

Причем, как сообщает ливанский телеканал Аль Маядин, ракеты летели со стороны Средиземного моря через район Кисерван в Ливане.

В Пентагоне заявили, что в курсе сообщений о ракетной атаке на авиабазу, но ничего подтвердить не могут.

7 апреля Госдепартамент США заявил о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Министерство обороны России отвергает все обвинения и говорит о том, что химическая атака не производилась.

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэлm Макрон договорились об общей позиции по возможной химатаке. В частности, на заседаниях Совета Безопасности ООН.

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