Трамп и Макрон договорились о единой позиции по возможной химатаке в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом осудил химические атаки в Сирии. Об этом сообщает сайт Елисейского дворца.

«Президент Французской Республики решительно осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте», — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Главы государств сошлись во мнении, что виновные в атаке должны быть установлены. Также они договорились о том, что их страны будут действовать сообща во время двух заседаний Совета Безопасности ООН. Трамп и Макрон решили быть на постоянной связи в течение ближайших двух суток.

«Оба лидера твердо осудили ужасные нападения в Сирии с применением химического оружия и договорились, что режим Асада должен быть привлечен к ответственности за постоянное нарушение прав человека. Они договорились обмениваться информацией о природе этих нападений и координировать твердый совместный ответ на них», — говорится в заявлении Белого дома, которое цитируют РИА Новости.

Первое заседание инициировала Москва, тема обсуждения — угроза международной безопасности. Вторую встречу предложили провести девять государств — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии.

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7 апреля Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором возложил на Россию ответственность за возможное применение химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. По мнению Вашингтона, войска Башара Асада применили запрещенные вещества, в результате чего погибли не менее 40 человек и сотни получили ранения.

Министерство обороны России опровергло информацию о применении химического оружия сирийскими правительственными войсками. Информацию о якобы проведенной атаке в Минобороны расценили как попытку западных государств помешать выводу боевиков из Думы.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

О возможных провокациях с целью обвинить войска Асада в применении химического оружия в Сирии Россия предупреждала с трибуны ООН в феврале.

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