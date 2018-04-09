Ракетные удары по сирийской базе попали на видео

Удары по авиабазе сирийской правительственной армии Тийфор (Т-4) в провинции Хомс попали на видео. Ролик опубликован на странице информационного агентства SANA в Facebook.

Ранее сообщалось, что авиабаза подверглась ракетной атаке. В результате нападения есть погибшие и раненые. По сообщению агентства SANA, атака могла быть нанесена США.

Информационное агентство Аль Маядин сообщило, что ракеты пролетели над территорией Ливана со стороны Средиземного моря.

В Пентагоне заявили, что знают о сообщениях о ракетном ударе, но не могут подтвердить никакой информации.

7 апреля Госдепартамент США заявил о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Министерство обороны России отвергает все обвинения и говорит о том, что химическая атака не производилась.

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэлm Макрон договорились об общей позиции по возможной химатаке. В частности, на заседаниях Совета Безопасности ООН.

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