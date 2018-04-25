«Исламское государство» назвали самыми богатыми террористами в истории

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) оказалась успешным инвестиционным фондом, деньги которого вкладывались в легальный европейский бизнес. Об этом сообщает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в разведке республики.

По оценкам источников французского издания, ИГ является самой богатой террористической группировкой за всю историю человечества, ему принадлежат активы на три миллиарда евро, которые инвестированы в легальный европейский бизнес. Europe 1 отмечает, что за такую сумму ИГ могла бы позволить себе приобрести французского авиаперевозчика — компанию Air France.

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Источники издания отмечают, что сколотить подобное состояние террористам помог контроль над нефтяными участками на территории Сирии и Ирака, которые приносили ИГ около 100 миллионов долларов в год. Также источником доходов для ИГ стало сельское хозяйство — под контролем террористов находилось около 40 процентов объема производственных мощностей Ирака.

Часть средств террористы получали по «десятине» — 10-процентный налог на любую сделку на подконтрольной территории. В этот список попадают как коммерческие сделки, так и послабления режима террористов — члены ИГ собирали деньги за слишком короткие бороды, курение или недостаточно закрытое лицо у женщин.

По данным французской газеты Le Monde, часть средств вкладывалась в рыбное хозяйство, а именно в выращивание карпов в Ираке. Инвестиции ИГ были замечены во многих странах Ближнего Востока, а также в Турции, отмечали источники газеты.

Кроме того, одним из способов привлечения средств для ИГ являются многочисленные пожертвования сторонников террористов, которые ведут активную пропаганду. В декабре сообщалось, что американка пыталась перевести биткоины террористам и попалась.

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