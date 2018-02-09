Россия обвинила ИГ в заработке на онлайн-казино

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) потеряла значительную часть источников дохода. Однако боевики продолжают искать «новые источники подпитки». В частности, речь идет об интернет-магазинах и онлайн-казино. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает «Интерфакс».

«Оттачиваются навыки использования современных технологий. К примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины», — пояснил он.

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По словам дипломата, к концу 2017 года ИГ получало не более двух миллионов долларов в месяц от незаконного оборота нефти и газа, общий доходов боевиков упал до трех миллионов долларов. Небензя отметил, что группировка лишалась доступа к месторождениям углеводородов и каналам их транспортировки и продажи. Этого удалось добиться благодаря «успешным действиям сирийской армии при поддержке ВКС России», подчеркнул постпред. Каких-либо иных доказательств, кроме слов дипломата, не приводится.

Согласно исследованиям Всемирного банка, в 2014-2015 годах ИГ могло получать до 28 миллионов долларов в неделю от продажи нефти. В 2014 году общий доход группировки составлял 1,9 миллиарда долларов, через два года — 870 миллионов.

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