Американский сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил британскую разведку Ми-6 в попытке подставить руководство Сирии. Об этом сообщает The Independent.

На прошлой неделе сенатор встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, а затем выступил на местном телевидении. В интервью он рассказал, что Великобритания планировала осуществить «поддельную химическую атаку на сирийский народ», чтобы потом обвинить в этом правительство страны. Блэк уточнил, что Ми-6 не собиралась действовать самостоятельно: по словам сенатора, разведка намеревалась нанять для этих целей сторонних исполнителей.

Некоторые из зафиксированных в стране химических атак, добавил Блэк, это тоже дело рук британцев, их исполняли добровольцы из числа «белых касок». «Я могу сказать, что они планировали поддельную атаку, а не настоящую, но такую, где они фактически вытесняют людей из города. Они обучили людей изображать жертв газовой атаки», — добавил сенатор.

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В начале сентября президент России Владимир Путин объявил о том, что незаконные вооруженные формирования готовят в Сирии провокации, в том числе с применением химического оружия. «Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», — сказал он перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием президентов Ирана и Турции.

В конце августа о готовящихся провокациях сообщило российское Минобороны. «В расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные специалисты для инсценировки "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов», — говорил представитель ведомства генерал-майора Игорь Конашенков.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.

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