Песков ответил на вопрос о согласовании наступления на Идлиб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, владеет ли Кремль информацией о согласовании на высшем уровне между Москвой и Дамаском начала операции в сирийском Идлибе. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 10 сентября.

7 сентября президент Владимир Путин заявил, что незаконные вооруженные формирования в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия. Ранее об опасной обстановке в регионе заявлял Дмитрий Песков.

В тот же день, по данным Минобороны России, в сирийском городе Идлиб в одноименной провинции лидеры нескольких незаконных вооруженных формирований и террористических группировок согласовали сценарии съемок постановочных атак с применением химического оружия в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта, 2011 года.

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