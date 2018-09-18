Сирия дождалась договоренностей по Идлибу и подготовилась к борьбе с боевиками

Дамаск продолжит войну с террористами до тех пор, пока вся территория Сирии не будет освобождена. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны, передает Reuters.

Сирийское правительство одобряет договоренности, достигнутые президентами России и Турции о создании в Идлибе вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск демилитаризованной зоны, говорится в сообщении. В то же время отмечается, что Дамаск намерен добиться освобождения от боевиков всей территории страны с помощью как мирных переговоров, так и военных действий.

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Накануне, 17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению по вопросу действий в сирийской провинции Идлиб — единственном крупном регионе страны, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Они условились о создании вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Ее будут контролировать турецкие силы и российская военная полиция.

Правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама 13 сентября. Российские военные в боевых действиях не участвовали.

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