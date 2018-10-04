Россия рассказала о положительной роли С-300 в Сирии

Передача Сирии российских зенитных ракетных систем С-300 нормализует ситуацию в регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, развертывание средств противовоздушной обороны для надежного обеспечения безопасности «носит недестабилизирующий характер». «Как раз наоборот: играет исключительно стабилизирующую, нормализирующую роль. Мы едины в такой оценке с Дамаском», — подчеркнул замминистра.

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Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что поставленные в Сирию российские ЗРК С-300 «изменят ситуацию на земле» и обеспечат качественно новый уровень противовоздушной обороны.

Поставки С-300 в Арабскую Республику завершились 1 октября. Они включают в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, оружие предназначено для повышения безопасности российских военных в Сирии.

Передача Дамаску современных средств ПВО была анонсирована после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. Москва считает, что израильские военные подставили военный самолет под удар сирийского оружия.

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