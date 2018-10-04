Мир
 
Последние новости
Заместитель генпрокурора погиб в авиакатастрофе
В Ингушетии утвердили передел границы с Чечней
Опровергнут миф о полезности вина
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Шипулин определился с будущим
Названы сроки принятия закона о декриминализации репостов
Россиян предупредили о росте цен на все
Появилось видео с места гибели замгенпрокурора
Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили
Новости партнеров

В МИД рассказали о предназначении С-300 в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
ЗРК С-300

Поставленные в Сирию российские ЗРК С-300 «изменят ситуацию на земле». Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

По его словам, системы С-300 обеспечат качественно новый уровень противовоздушной обороны. «Подчеркну — обороны», — добавил Вершинин.

Замглавы ведомства также отметил, что «будут еще предприняты шаги, о которых публично заявил министр обороны России Сергей Шойгу».

2 октября Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии зенитных ракетных систем. Всего в республику доставлены 49 единиц техники.

Поставка С-300 в Сирию вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийской системы ПВО, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прибытие С-300 в Сирию попало на видео
Раскрыты возможности сирийских С-300
Россия завершила поставки С-300 в Сирию
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 октября

Солдаты Конфуция

Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
09:52Сегодня

Столкновение двух самолетов Антонова попало на видео

05:36Сегодня

Британца спасли из 40-летнего рабства в сарае

09:33Сегодня

Китай перещеголял Россию во вмешательстве в дела США

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
19:42 3 октября

Отправившего посылки с ядом в Пентагон выдал обратный адрес

04:57Сегодня

ГРУ обвинили в организации «безрассудных» атак по всему миру

08:50Сегодня

США решили ускориться с созданием гиперзвукового оружия

Мир18:0627 сентября
Александр Шлычков

«России необходимо искать новых партнеров»

Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
12:37 3 октября

Стало известно о крупной поставке Украине оружия из США

23:12 3 октября

Путин назвал причину отказа беженцев возвращаться на родину

06:25Сегодня

Пентагон обвинил Россию в безответственности за передачу С-300 Сирии

Россия
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Заместитель генпрокурора погиб в авиакатастрофе
Еврейский музей совместит полотна Левитана с авторским кино
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
В России перестанут сажать за репосты
Путин предложил смягчить статью 282. Старые дела пересмотрят
Шойгу раскрыл судьбу своих рисунков
Слова татарского министра о «родителях на коленях» проверят эксперты
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
В МИД рассказали о предназначении С-300 в Сирии
Британца спасли из 40-летнего рабства в сарае
Китай перещеголял Россию во вмешательстве в дела США
ГРУ обвинили в организации «безрассудных» атак по всему миру
США решили ускориться с созданием гиперзвукового оружия
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Украинские журналисты наведались на закрытую фабрику Порошенко в Липецке
Украину не пустили на встречу НАТО
Украинского политика облили кровью из-за Крымского моста
Гульнара Каримова покинула Узбекистан
Украина потребовала от России отдать вагоны
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Китай остался без американской нефти
Россиян предупредили о росте цен на все
Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий
Запасшихся долларами россиян успокоили
Россия не смогла взять в долг
Минфин еще больше ослабит рубль
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Глава Росгвардии лично приехал к требовавшему встречи с Путиным «террористу»
Заночевавший в покоях императрицы вор попросил его «понять и простить»
В Забайкалье бывший следователь СКР задержан за кражу вещественных доказательств
Водитель Gelandewagen у стен Кремля пригрозил суицидом
Генпрокуратура поставила на контроль дела о репостах
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Найдено продлевающее жизнь средство
Умер придумавший термин «частица бога» физик Леон Ледерман
Россия развернет нестратегическую систему ПРО
США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300
Все материалы
Спорт
«Побью любого без сожаления»
Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Роналду рассказал об отношении к изнасилованиям
«Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов
Акинфеев установил рекорд
Акинфеева наказали за удаление в матче с «Реалом»
Макгрегор захотел грязных фото Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Мое тело — их дело
Азбука любви и секса в современной литературе
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Появились фотографии «выжившего» Тупака
Создатель Ганнибала Лектера выпустит новую книгу
Хелен Миррен впервые показали в образе Екатерины II
Работавший с The Beatles звукорежиссер говорил по телефону и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
В сети нашли пузатого двойника Трампа
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Умершая от рака телеведущая дала заветы живым
Мать случайно испекла для сына торт в форме половых органов и прославилась
Охранник прикинулся героем страны ради женщин и пожалел
Новая функция в почте Google привела пользователей в ужас
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Британка украсила часы Rado
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Раскрыта причина изменений внешности Кейт Миддлтон после каждых родов
Завуч заставил школьниц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»
Меган Маркл явилась к подданным в кожаной юбке и расстегнула блузку
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россия оказалась в списке лидеров по числу смертельных селфи
Названы перспективы предстоящей отмены виз между Россией и Китаем
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Пассажирам российских поездов предложили спать в капсулах
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Уборщица напилась и разгромила квартиру из-за забеременевшей дочери
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Беглая такса вернулась к хозяевам через пять лет
Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Самый неудачливый австралиец шестой раз пострадал от пожара
Все материалы
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
Премьеры Парижа – 2018. Часть 2
Американские «японцы», автомобили из Eвропы, Китая и Вьетнама. И несколько Ferrari
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Ездят сами и блещут интеллектом
Самые интересные и странные концепт-кары Парижского автосалона
BMW не будет делать конкурента Mercedes-Benz X-Class
В России будут собирать крошечный кроссовер Skoda
У мотоцикла «Урал» появилась спецверсия с канистрой водки
Все материалы
Дом
Буквы закона
Застройщиков научат русскому языку. Это грозит новым кризисом
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Месяц проживания в доме на Рублевке оценили в миллион рублей
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Басков рассказал о заточении в холодильнике в доме Аллегровой
Все материалы