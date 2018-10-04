В МИД рассказали о предназначении С-300 в Сирии

Поставленные в Сирию российские ЗРК С-300 «изменят ситуацию на земле». Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

По его словам, системы С-300 обеспечат качественно новый уровень противовоздушной обороны. «Подчеркну — обороны», — добавил Вершинин.

Замглавы ведомства также отметил, что «будут еще предприняты шаги, о которых публично заявил министр обороны России Сергей Шойгу».

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2 октября Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии зенитных ракетных систем. Всего в республику доставлены 49 единиц техники.

Поставка С-300 в Сирию вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийской системы ПВО, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

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