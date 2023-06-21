Обладательница титула «Мисс Шотландия» устроила пьяную драку на стадионе

Daily Mail: «мисс Шотландия» Люсия София Томсон укусила охранника на стадионе

Победительницу конкурса «Мисс Шотландия — 2022» Люсию Софию Томсон обвинили в расизме после того, как она устроила драку с охранником на стадионе во время соревнований по регби. Об этом сообщает Daily Mail.

Потасовка между обладательницей титула первой красавицы Шотландии и охранником произошла 17 июня на стадионе в Эдинбурге, где проходили соревнования по регби. Очевидцы происшествия, которые успели снять его на видео, утверждают, что Томпсон появилась на мероприятии пьяной, напала на охранника и публично оскорбила его по расовому признаку. Некоторые свидетели утверждают, что девушка даже укусила пострадавшего.

После того как видео с дракой оказалось в социальных сетях, Томсон столкнулась с волной общественного осуждения. Пользователи обвинили «Мисс Шотландию» в расизме, в итоге девушка закрыла доступ к личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Волна критики также обрушилась на Шотландскую ассоциацию моды, которой владеет Томсон. Хотя компания попыталась сгладить ситуацию, заявив, что относится к вопросу исключительно серьезно, многие члены предпочли дистанцироваться от нее, пишет Daily Mail.

В случившемся разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что принц Гарри вступился за 83-летнюю фрейлину Сьюзан Хасси, которой пришлось подать в отставку из-за обвинений в расизме. Поводом для скандала стал разговор, во время которого фрейлина обратила внимание на темный цвет кожи главы благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани.