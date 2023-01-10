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20:17, 10 января 2023Из жизни

Принц Гарри вступился за обвиненную в расизме 83-летнюю фрейлину

Принц Гарри вступился за 83-летнюю фрейлину, подавшую в отставку из-за обвинений в расизме

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В интервью телеканалу ITV принц Гарри вступился за 83-летнюю фрейлину Сьюзан Хасси, которой пришлось подать в отставку из-за обвинений в расизме. Текст интервью приводит сайт Wales Online.

Гарри полагает, что в словах Хасси не было расистского подтекста, и во всем виновата британская пресса, раздувшая из них скандал, который затем подхватили пользователи в интернете.

Я знаю, что она имела в виду. Ей совершенно не хотелось никого обидеть, но реакция британских СМИ и людей в интернете из-за статей, которые те написали, была кошмарной. Совершенно кошмарной

принц Гарри

Принц высказал надежду, что Хасси и вторая участница конфликта, глава благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани, получат шанс встретиться и помириться.

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Поводом для скандала стал разговор Хасси и Фулани на приеме в Букингемском дворце. По утверждению Фулани, фрейлина обратила внимание на темный цвет ее кожи и стала выяснять, откуда она родом. Та ответила, что родилась и выросла в Великобритании, но Хасси не отставала. В итоге Фулани пришлось рассказать, что ее родители приехали в Великобританию из стран Карибского бассейна.

Когда сообщения об инциденте попали в прессу, Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором выразил глубокое сожаление о случившемся. После этого Хасси пришлось подать в отставку. В свою очередь, Фулани подверглась травле в интернете и приостановила деятельность своей благотворительной организации.

Леди Сьюзан Хасси более 60 лет была фрейлиной королевы Елизаветы II. Она была крестной матерью принца Уильяма и единственным человеком, сопровождавшим королеву на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года. После смерти королевы она была назначена фрейлиной королевского двора и стала помогать королю Карлу III на официальных мероприятиях.

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Олег Парамонов
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