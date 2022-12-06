Обвинившая крестную принца Уильяма в расизме женщина столкнулась с оскорблениями

Обвинившая фрейлину Елизаветы II в расизме Нгози Фулани столкнулась с оскорблениями в сети

Нгози Фулани, обвинившая в расизме 83-летнюю леди Сьюзан Хасси, фрейлину Елизаветы II и крестную принца Уильяма, столкнулась с осуждением в сети. Об этом сообщает The Mirror.

Фулани, исполнительный директор благотворительной организации Sistah Space, рассказала, что ее команда и семья получили множество оскорблений в социальных сетях после того, как люди узнали об отставке Хасси после ее обвинения. «Я на собственном опыте убедилась, что происходит, когда чернокожая женщина сталкивается с трудностями и вынуждена преодолевать дополнительные препятствия в попытках сообщить об этом», — утверждает женщина. Фулани добавила, что помимо негативных сообщений она также получила поддержку от многих пользователей.

Она заявила, что последние несколько дней были невероятно эмоциональными, поэтому ее благотворительная организация «сделает паузу, чтобы проанализировать случившееся и извлечь уроки». В ближайшее время Фулани не собирается давать комментарии и планирует сосредоточиться на своей работе.

29 ноября в Букингемском дворце состоялся прием, посвященный борьбе с насилием в отношении женщин и девочек и организованный королевой-консортом Камиллой, на котором была Фулани. Женщина заявила, что Хасси подошла к ней во время приема, поправила ее волосы, чтобы увидеть имя, написанное на бейдже, а затем начала интересоваться ее происхождением. Она ответила, что родилась и выросла в Великобритании, однако фрейлина продолжила настойчиво спрашивать, откуда ее предки.

Фулани была очень возмущена поведением придворной дамы и обвинила ее в расизме. Букингемский дворец выразил глубокие сожаления о случившемся, а фрейлина была вынуждена уйти в отставку. До этого леди Сьюзан Хасси проработала во дворце дольше 60 лет и была очень близка к покойной королеве и королевской семье.