07:00, 29 августа 2025

Женщина попыталась изнасиловать пожилого мужчину в ресторане на глазах у его жены

Никита Савин
Фото: Rajpootmoiz / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании пьяная женщина набросилась на мужчину, праздновавшего 40-ю годовщину свадьбы, и попыталась его изнасиловать. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в спа-отеле Captain’s Club Hotel & Spa в городе Крайстчерч, графство Дорсет. 44-летняя Саманта Уильямсон, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, явилась в гостиничный ресторан, где пожилая супружеская пара праздновала годовщину свадьбы. Еще одним поводом для торжества было то, что мужчина недавно вылечился от рака.

Уильямсон забралась мужчине на колени и пробормотала: «Я хочу посидеть на твоем большом бамбуке». Британец спихнул женщину с колен, а его жена обругала ее. После этого Уильямсон сорвала скатерть с их стола и облила женщину алкоголем. Мужчина попытался вступиться за жену, но дебоширка плюнула ему в лицо, повалила на пол и исцарапала до крови.

«Мы устроили себе замечательные выходные, но эта ужасная женщина все испортила. Мы хотели отпраздновать мою победу над раком и 40 лет совместной жизни. Никогда сюда не вернемся. Это слишком больно», — прокомментировал случившееся пострадавший.

Позже стало известно, что супруги уже сталкивались с Уильямсон тем вечером. Она была пьяна, ругалась с сотрудниками отеля и оскорбляла посетителей. Муж с женой предложили ей вызвать такси, но она отказалась.

Уильямсон признала себя виновной в попытке изнасилования. Суд приговорил ее к полугоду ограничения свободы. В этот период ей нельзя будет появляться на улице с восьми вечера до шести утра. Женщину также обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере одной тысячи фунтов стерлингов (108,6 тысячи рублей).

Адвокат Уильямсон заявил, что она полностью раскаялась в своих действиях. Женщина заявила, что напилась из-за того, что ее возлюбленный собрался переехать в другой город.

Ранее в Зимбабве арестовали девушку, которая вместе с подельниками организовала похищение бывшего бойфренда. Она отвезла мужчину в отель и силой заставила заняться с собой сексом.

