В российском регионе образовательные учреждения уйдут на дистант из-за угрозы провокаций

В Липецкой области школы уйдут на дистанционное обучение из-за угрозы провокаций

В Липецкой области образовательные учреждения уйдут на дистанционное обучение из-за угрозы провокаций, об этом сообщило правительство российского региона во «ВКонтакте».

Отмечается, что режим сохранится на два дня: 12 и 13 мая, в целях безопасности. Очных занятий в городских школах не будет, в детских садах организованы дежурные группы. Кружки и секции на указанный период прекратят работу.

Характер провокаций правительство Липецкой области не уточнило, дополнительной информации не приводится.

В конце апреля в Перми, атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменили занятия в школах и вузах. Часть студентов перевели на дистанционное обучение до отмены особого режима.