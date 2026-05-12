Россия
07:27, 12 мая 2026Россия

В российском регионе образовательные учреждения уйдут на дистант из-за угрозы провокаций

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Липецкой области образовательные учреждения уйдут на дистанционное обучение из-за угрозы провокаций, об этом сообщило правительство российского региона во «ВКонтакте».

Отмечается, что режим сохранится на два дня: 12 и 13 мая, в целях безопасности. Очных занятий в городских школах не будет, в детских садах организованы дежурные группы. Кружки и секции на указанный период прекратят работу.

Характер провокаций правительство Липецкой области не уточнило, дополнительной информации не приводится.

В конце апреля в Перми, атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменили занятия в школах и вузах. Часть студентов перевели на дистанционное обучение до отмены особого режима.

