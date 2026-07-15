«Роскосмос» и НАСА скоординируют группировки спутников

Баканов: «Роскосмос» и НАСА начнут координировать группировки спутников

«Роскосмос» и НАСА начнут координировать группировки спутников, заявил генеральный директор российской государственной корпорации Дмитрий Баканов. Его слова передает РИА Новости.

«Коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками», — сказал руководитель.

По его словам, численность аппаратов в российский и американской группировках отличается на порядок, а основная задача координации — избежать столкновения спутников.

Ранее Баканов сообщил, что «Роскосмос» и НАСА договорились о продлении совместной работы Международной космической станции.

Тогда же руководитель поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».