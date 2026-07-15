Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:29, 15 июля 2026Наука и техника

«Роскосмос» и НАСА скоординируют группировки спутников

Баканов: «Роскосмос» и НАСА начнут координировать группировки спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pavel Mikheyev / Pool / Reuters

«Роскосмос» и НАСА начнут координировать группировки спутников, заявил генеральный директор российской государственной корпорации Дмитрий Баканов. Его слова передает РИА Новости.

«Коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками», — сказал руководитель.

По его словам, численность аппаратов в российский и американской группировках отличается на порядок, а основная задача координации — избежать столкновения спутников.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее Баканов сообщил, что «Роскосмос» и НАСА договорились о продлении совместной работы Международной космической станции.

Тогда же руководитель поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России в зоне СВО применят «серьезный козырь»
    Врач предупредил об опасной позе для сна
    Американские банки рекордно заработали на фоне войны с Ираном
    «Роскосмос» и НАСА скоординируют группировки спутников
    Раскрыта многомиллионная стоимость выступления Наталии Орейро в России
    Напавший на гинеколога при осмотре беременной россиянки мужчина оказался на допросе
    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов
    Сбившиеся с маршрута российские военные вступили в бой с ВСУ и заняли систему опорников
    Военный врач приняла роды у пассажирки на борту самолета в России
    Юморист рассказал об опасной особенности дронов ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok