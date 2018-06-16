Патриарх нашел способ победить воровство в России

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл в ходе выступления в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы «ФосАгро» рассказал, как победить воровство в России. Его слова передает РИА Новости.

«Я вспоминаю трудные 90-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: "Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?" И в ответ обычно слышал: "Нам нужны кредиты, деньги и технологии". И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить», — сказал он.

По словам предстоятеля РПЦ, тот, кто укрепляется в вере и меняется, не сможет переступить через нравственный закон и что-то украсть. «Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», — заключил патриарх.

В апреле патриарх Кирилл заявил, что мировой кризис веры и нравственности не затронул Россию в том виде, в каком он проявляется сегодня в некоторых странах. По его словам, число людей, посещающих храмы, увеличивается год от года. Он также заметил, что за границей храмы часто пустеют.

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